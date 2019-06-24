مكاوي: الظروف باتت مؤاتية اليوم لنقل سوق الاحد الى مكان أفضل

أعلن ​محافظ​ ​جبل لبنان​ ​محمد مكاوي​، ان "وقفتنا اليوم امام سوق الاحد، جاءت نتتيجة جهود مستمرة منذ زمن، وباتت بفضلها الظروف مؤاتية اليوم لنقل سوق الاحد الى مكان ملائم، لزواره ولاهالي المنطقة" مشيرا، من امام السوق الى "ان هناك اسباب عدة تدفعنا الى نقل السوق من مكانه، لان ضرره على المنطقة من النواحي الاقتصادية كما الامنية يفوق حسناته، مع التذكير ان وضعه القانوني هو اساسا غير شرعي"، كاشفا ان "توصلنا الى تأمين مكان بديل وقانوني للسوق".

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