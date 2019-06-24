كركي أعلن البدء بورشة تطبيق نظام ادارة الجودة في بعض مكاتب الضمان

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​ عن البدء بورشة تطبيق نظام إدارة الجودة في بعض مكاتب الصندوق. وأفاد بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة في الصندوق،إنه "بعد النجاح الذي تكللت به تجربة الجودة في مكتب ​برج حمود​، بحيث حصل على شهادة الجودة ISO 9001/2008 عام 2015 وانتقل بعدها الى شهادة ISO 9001/2015 عام 2018، واثر الاصداء الجيدة والمشجعة التي نالها مكتب برج حمود ازاء تطبيق هذا النظام، قرر مدير عام ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ الدكتور محمد كركي تعميم هذه التجربة على بعض مكاتب الصندوق لا سيما مكتب ​النبطية​ - صيدا - زحلة - ​البترون​ وشحيم.

وفي هذا الاطار، نظم مسؤول تطبيق نظام ادارة الجودة في الصندوق السيدة لور وهبة بالتعاون مع المديرية الادارية وشركة ISO-Liban دورة تدريبية يومي 19 و26 آذار 2019 تمحورت حول أسس نظام الجودة من ادارة المخاطر ونهج العمليات وآداب العمل والتدقيق الداخلي لكل من رؤساء وبعض مستخدمي المكاتب المحددة من قبل المدير العام.

كذلك، قام بتاريخ 18/6/2019 كل من المدير الاداري السيدة ميراي الخوري ومسؤول تطبيق نظام ادارة الجودة السيدة لور وهبة، برفقة فريق عمل مختص، بزيارة الى مكتب البترون ، حيث تم اجراء دراسة ميدانية للمكتب ووضع آلية لتطبيق برنامج الجودة فيه وسيتم اجراء زيارات متتالية الى المكاتب الخمسة لمتابعة تنفيذ هذا المشروع فيها.

ووعد كركي بتنفيذ مخطط تعميم تجربة الجودة على مكاتب الصندوق في زحلة - البترون -صيدا -النبطية وشحيم خلال مدة لن تتجاوز ​السنة​ من تاريخه، وطلب من رؤساء المكاتب المعنية بذل الجهود اللازمة لنجاح هذه العملية".