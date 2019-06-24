النائب حسين: لأوسع دعم للقضية الفلسطينية ورفض صفقات الإجهاز عليها

إعتبر النائب ​مصطفى حسين​ أن "مشهد بعض العرب المروجين لصفقة القرن الأميركية على حساب القضية ال​فلسطين​ية مؤسف حقا"، مشيرا الى ان "الأخبار عن توافد بعض العرب الى ​المنامة​ للمشاركة في مؤتمر يُعَدّ توقيعاً على أخطر أنواع التطبيع".

وفي تصريح له دعا حسين الى "أوسع دعم للقضية الفلسطينية ورفض صفقات الإجهاز على فلسطين والتطبيع و​التوطين​"، وحيا "موقف رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ والثوابت التي لطالما تمسك بها ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​".