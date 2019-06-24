إعتبر النائب مصطفى حسين أن "مشهد بعض العرب المروجين لصفقة القرن الأميركية على حساب القضية الفلسطينية مؤسف حقا"، مشيرا الى ان "الأخبار عن توافد بعض العرب الى المنامة للمشاركة في مؤتمر يُعَدّ توقيعاً على أخطر أنواع التطبيع".
وفي تصريح له دعا حسين الى "أوسع دعم للقضية الفلسطينية ورفض صفقات الإجهاز على فلسطين والتطبيع والتوطين"، وحيا "موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري والثوابت التي لطالما تمسك بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
كانت هذه تفاصيل خبر النائب حسين: لأوسع دعم للقضية الفلسطينية ورفض صفقات الإجهاز عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.