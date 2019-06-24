قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات وأربعة من زبائنه في تول

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه "توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في ​قوى الامن الداخلي​ عن قيام: _ ح. ح. (مواليد عام ١٩٨٧، لبناني) بترويج ​المخدرات​ في بلدة تول _ ​النبطية​، على متن دراجة آلية، ونتيجةً للمتابعة والرصدن تمكنت الشعبة بتاريخ 19/6/2019، من توقيفه على متن دراجته، وضبطت بحوزته حقيبة تحتوي على كمية من ​حشيشة الكيف​ ومادة السلفيا والحبوب المخدّرة من نوعي "ترامال" و"​كبتاغون​"، موضبة بأكياس نايلون ومعدّة للترويج"، مشيرة الى انه "بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات وتعاطيها. كما اعترف بأسماء بعض زبائنه، وبأنه يستحصل على المخدرات من ​منطقة البقاع​. وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات".

وفي بيان لها اعلنت المديرية انه "بالتاريخ والمحلة المذكورين، جرى توقيف كل من اللبنانييَن:- ع. غ. (مواليد عام ١٩٨٩)، ع. غ. (مواليد عام ١٩٨٨) على متن سيارة تويوتا (أنقاض) كانا ينويان شراء المخدرات من المروّج (ح. ح.)، وتبين أن (ع. غ./الثاني) مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم مخدرات، كما اوقف كل من:ن. ش. (مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني) على متن سيارة نوع "بيجو" من دون لوحات، و هـ. ب. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني) على متن سيارة نوع "نيسان صاني" لتواصلهما هاتفياً مع المروج المذكور بهدف شراء المخدرات منه وبالإستماع الى إفاداتهم، اعترفوا بتعاطي وترويج المخدرات وانهم يستحصلون عليها (ح. ح.) ومن مصادر أخرى يجري متابعتها".