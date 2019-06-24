الاتحاد العام للصحافيين العرب استنكر مشاركة وسائل اعلام اسرائيلية بمؤتمر البحرين

استنكر رئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب مؤيّد اللامي، والامين العام خالد الميري "دعوة وسائل الإعلام الإسرائيلية الى المشاركة في اجتماع البحرين الذي دعت إليه الإدارة الأميركية في إطار ما يسمي صفقة القرن المرفوضة من كل الشعوب العربية".
وفي بيان تلقته نقابة محرري الصحافة اكد اللامي والميري وقوف الاتحاد الدائم الى جانب حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف، وأكدا أن "مشاركة وسائل الاعلام الاسرائيلية في هذا الاجتماع يتعارض مع قرارات الاتحاد العام للصحافيين العرب".
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