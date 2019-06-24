الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تتعمد رفع التوترات مع إيران

اعتبرت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "​الولايات المتحدة​ تتعمد رفع التوترات مع ​إيران​"، مشيرةً إلى أن "الولايات المتحدة تفرض العقوبات على إيران بدلا من السعي لحوار"، مؤكدةً أن "روسيا وشركاؤها سيواجهون العقوبات الأميركية على إيران".

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