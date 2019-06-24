قائد البحرية الإيرانية:إسقاط الطائرة الأميركية رد صارم ويمكن تكراره

وصف قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي إسقاط الطائرة المسيرة الأميركية في الخليج بأنه "رد صارم" على الولايات المتحدة، محذرا من أنه قد يتكرر.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدل في اللحظة الأخيرة مساء الخميس عن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران ردّاً على إسقاطها الطائرة الأميركية المسيّرة أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز، أذن سراً للقيادة "السيبرانية" الأميركية بشنّ هجمات إلكترونية انتقامية ضدّ طهران.
ووفقاً لواشنطن بوست فإنّ أحد هذه الهجمات السيبرانية استهدف أجهزة كمبيوتر تستخدم في إدارة عمليات إطلاق الصواريخ. وبحسب "ياهو نيوز" فإنّ هجوماً إلكترونياً آخر استهدف شبكة تجسّس إيرانية مكلّفة مراقبة السفن التي تعبر مضيق هرمز.
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