النشرة: الجيش الاسرائيلي يستقدم جرافات مقابل العديسة ويقوم بتجريف أراضي

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ عن استقدام ​الجيش الاسرائيلي​ ورشة مدعومة باربع جرافات نوع بوكلين بدأت بتجريف الاراضي مقابل بلدة العدسية في قضاء مرجعيون، مما يحمل على الاعتقاد بانها تمهد لاستكمال الجدار العازل في تلك المحلة، وذلك في ظل اجراءات امنية مشددة فرضها الجيش الاسرائيلي حول مكان العمل، في مقابل استنفار سجل من الجانب اللبناني، حيث يسير الجيش دوريات متواصلة ويقيم نقاط مراقبة ، بالتعاون مع ​قوات اليونيفيل​ العاملة في المنطقة، تحسبا لاي طارئ.

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