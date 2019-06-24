النشرة: انفجار لغم ارضي بجرافة اسرائيلية تعمل على تجريف أراضي مقابل العديسة

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ ان في وقت تواصل فيه ورشة مدعومة باربع جرافات نوع بوكلين، تجريف الاراضي مقابل بلدة العدسية في قضاء ​مرجعيون​، انفجر لغم أرضي باحدى الجرافات في الموقع، من دون معرفة تفاصيل اضافية عن الحادث.

في المقابل سجل استنفار من الجانب اللبناني، حيث يسير ​الجيش​ دوريات متواصلة ويقيم نقاط مراقبة ، بالتعاون مع ​قوات اليونيفيل​ العاملة في المنطقة، تحسبا لاي طارئ.