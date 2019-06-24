أفاد مراسل النشرة في حاصبيا ان في وقت تواصل فيه ورشة مدعومة باربع جرافات نوع بوكلين، تجريف الاراضي مقابل بلدة العدسية في قضاء مرجعيون، انفجر لغم أرضي باحدى الجرافات في الموقع، من دون معرفة تفاصيل اضافية عن الحادث.
في المقابل سجل استنفار من الجانب اللبناني، حيث يسير الجيش دوريات متواصلة ويقيم نقاط مراقبة ، بالتعاون مع قوات اليونيفيل العاملة في المنطقة، تحسبا لاي طارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: انفجار لغم ارضي بجرافة اسرائيلية تعمل على تجريف أراضي مقابل العديسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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