لماذا تعرض السلطات المكسيكية ممتلكات أباطرة المخدرات للبيع؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

أقيم مزاد علني في المكسيك لبيع العقارات الفاخرة التي صادرتها السلطات من أباطرة تجارة المخدرات في مدينة مكسيكو سيتي.

وعرضت منازل تضم أحواض سباحة وأنفاق الهروب للبيع، إضافة إلى الشقة التي ُقتل فيها أحد أباطرة تجارة المخدرات.

وكان الرئيس المكسيكي أندريه مانويل لوبيز أوبرادور قد تعهد بدفع الأموال من عائدات هذه المزادات للمتضررين من عنف عصابات المخدرات.

وتم بيع تسعة من أصل 27 عقارا كانوا معروضين للبيع.

ووفقاً لوسائل الإعلام المكسيكية، جمع المزاد 56.6 مليون بيزو (3 ملايين دولار) علما بأن العائدات المتوقعة قد تصل إلى 167 مليون بيزو.

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وقال لوبيز أوبرادور إن "هذه الأموال ستساعد المجتمعات الفقيرة والمهمشة في ولاية غيريرو المضطربة".

في نهاية مايو/أيار ، حقق مزاد مماثل مليون ونصف المليون دولار جراء بيع منازل وسيارات يملكها رجال عصابات،من ضمنها واحدة على الأقل تعود لسياسي سابق واحد.

يذكر أن سيارة لامبورغيني كانت من ضمن المقتنيات التي كانت معروضة للبيع.

وقالت السلطات إن المزيد من المزادات ستقام خلال الأشهر المقبلة.

ومن جهة ثانية، وعد لوبيز أوبرادور - الذي انتخب العام الماضي - ببيع طائرته الرئاسية لتمويل الجهود المبذولة للحد من الهجرة غير الشرعية. © EPA الرئيس المكسيكي أندريه مانويل لوبيز أوبرادور