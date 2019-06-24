"بيت العائلة" يعقد ورشا تدريبية للوعاظ والقساوسة حول "تقوية الترابط الأسري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

يعقد بيت العائلة المصرية، الاثنين، ورشًا تدريبية للتدريب بعنوان "تقوية الترابط الأسري من خلال دور الأب"، تبدأ اليوم ولمدة ثلاثة أيام.

وحسب بيان، اليوم، يشارك في الورش 40 واعظًا من الأزهر الشريف و40 قسيسًا من مختلف الطوائف المسيحية في مصر، وعدد من رجال الدين المسلمين والمسيحيين.

ويهدف بيت العائلة المصرية، الذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2011 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية والتصدي لكل محاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن من خلال العمل على ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش المشترك بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.