محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
استقر سعر الدولار في عدد من البنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.
واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.
وظل سعر الدولار مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع.
وانخفض سعر بيع العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 6 قروش إلى 17.75 جنيه، بينما استقر سعر الشراء عند 16.71 جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.