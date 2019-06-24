أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر الدولار في عدد من البنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع.

وانخفض سعر بيع العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 6 قروش إلى 17.75 جنيه، بينما استقر سعر الشراء عند 16.71 جنيه.