صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.7% إلى مستوى 14027 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين. كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%. وكان المؤشر الرئيسي EGX30 انخفض بنسبة 0.19% إلى مستوى 14017 نقطة في نهاية تعاملات الأمس.

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