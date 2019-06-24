حملة توعية تستهدف أصحاب المحال التجارية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، حملة توعية، صباح اليوم الاثنين، لتوعية أصحاب المحال والأسواق التجارية بطرق الحفظ الصحية السليمة.

وأشار دكتور عاطف عيسى، مدير عام مديرية الطب البيطري ببورسعيد، في تصريحات صحفية، إلى تركيز الحملة التي ترأسها دكتورة عزة ناجى، مسئولة إرشاد بورفؤاد، على محلات المجمدات، للتأكيد على طرق الحفظ السليمة للدواجن واللحوم وخاصة مع دخول فصل الصيف.

وأضاف أنه جرى أيضًا التأكيد على سلامة العبوة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وضرورة الحصول عليها من مصادر موثوقة، ونقلها في ثلاجات لضمان وصولها بحالة جيدة للمستهلك.