مقتل 15 شخصا وإصابة 35 آخرين جراء انهيار خيمة خلال احتفال ديني في الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):

لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 35 آخرون عندما انهارت خيمة ضخمة في شمال غرب الهند وسط أمطار غزيرة ورياح قوية، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الاثنين.

ووقع الحادث في أرض مدرسة بمنطقة بارمر في ولاية راجستان مساء أمس الأحد بينما كان أكثر من ألف شخص محتشدين لحضور فعالية دينية هندوسية.

وأكدت قائدة شرطة المنطقة، راشي دوجرا دودي، أن 15 شخصا، بينهم العديد من كبار السن، لقوا حتفهم في الحادث.

وأضافت أنه تم نقل 35 مصابا آخرين إلى المستشفى لكن الأطباء قالوا إن حالتهم "خارج نطاق الخطر".

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وأفاد مسؤولو الشرطة بأن بعض الأشخاص الذين حوصروا أسفل الخيمة يحتمل أنهم تعرضوا لصعق الكهرباء بسبب الأسلاك الموصلة، بينما لقي آخرون حتفهم جراء سقوط الحطام.

وأمرت سلطات ولاية راجاستان بإجراء تحقيق في الحادث، فيما زار رئيس وزراء الولاية أشوك جيلوت موقع الحادث وكذلك المصابين في المستشفى اليوم الاثنين.

وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه في حالات الوفاة جراء الحادث. ووصف الحادث بأنه "مؤسف" وقال إنه يشاطر "العائلات الثكلى" الأحزان.

وأعلنت حكومة الولاية عن تعويضات قدرها 500 ألف روبية (7194 دولارا) لعائلة كل حالة وفاة و200 ألف روبية (2878 دولارا) لكل مصاب.