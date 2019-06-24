أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم السبت 22 جوان 2019 استئناف حركة الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت إثر سقوط قذائف صاروخية دون معرفة مصدرها.
وأوضحت إدارة المطار في تدوينه نشرتها على فايسبوك بأنه :"بعد توقف للملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي تم إعادة فتحها من جديد، ليستقبل طائرة الخطوط الجوية الإفريقية القادمة من مطار اسطنبول الدولي".
كما أشارت الإدارة في البيان إلى إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الافريقية من المطار قاصدة مطار تونس قرطاج الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر اقلاع طائرة من مطار معيتيقة الدولي في اتجاه تونس بعد استئناف حركة الملاحة الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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