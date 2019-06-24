إنقاذ 199 مهاجرًا على متن خمسة قوارب مطاطيّة قبالة السواحل الليبيّة

أعلن جهاز خفر السواحل الليبي اليوم، السبت 22 جوان 2019، إنقاذ نحو 199 مهاجرا كانوا على متن خمسة قوارب مطاطية قبالة السواحل الليبية.
وقال المتحدث بإسم القوات البحرية الليبية التابعة للحكومة في طرابلس، العقيد أيوب قاسم لوكالة "سبوتنيك" إن "دوريات القطاعات الثلاث لحرس السواحل بالقوات البحرية (الأوسط، طرابلس والغربي) تمكنت خلال الأربعاء والخميس والجمعة 19 و20 و21 جوان 2019، من إنقاذ 5 قوارب مطاطية على متنها ما مجموعه 199 مهاجرا غير شرعي، شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة".
وأكد قاسم أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات إفريقية وعربية مختلفة (السودان، جنوب السودان، السنغال، الصومال، مصر، إريتريا، أثيوبيا، فضلا عن ثمانية من بنغلاديش)، مشيرا إلى وجود عدد قليل من النساء من بين المهاجرين لم يتم التمكن من إحصائهن.
وذكر الناطق الرسمي بإسم القوات البحرية الليبية أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم تم نقلهم والوصول بهم إلى نقاط الإنزال حسب القطاعات، نقطة طرابلس لحرس السواحل بالقاعدة، نقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل، نقطة الخمس لحرس السواحل، حيث تم إنزالهم بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وسلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس، الزاوية، الخمس.
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