ترامب سيزور سول لإحياء المحادثات مع بيونج يانج

قال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور البلاد الأسبوع المقبل، لمناقشة سبل إحياء المحادثات النووية مع كوريا الشمالية.
وقالت متحدثة باسم البيت الأزرق إن من المقرر أن يبدأ ترامب يوم السبت، زيارته التي تستمر يومين وسيعقد قمة مع الرئيس مون جيه إن يوم الأحد بعد قمة زعماء مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.
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