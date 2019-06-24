البرلمان العراقي يعقد جلسة لاستكمال تشكيل الحكومة

يعقد البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، جلسة اعتيادية للتصويت على أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الأربع الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي تشكلت أواخر العام الماضي.
وصرح مصدر إعلامي في البرلمان بأن جدول أعمال جلسة اليوم، يتضمن طرح أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الأربع، وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية، الشاغرة منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر العام الماضي، لتصويت أعضاء البرلمان عليها.
وتتضارب التصريحات بشأن أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية، فيما أكد نواب أن رئاسة البرلمان لم تتسلم حتى منتصف الليلة الماضية من الحكومة أي قائمة بأسماء المرشحين لشغل الحقائب الشاغرة ولا سيرهم الذاتية حتى يطلع عليها النواب قبل وقت كاف من عقد جلسة التصويت.
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