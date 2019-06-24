ما هو الكيتو دايت؟ وما هي فوائده وأضراره؟

في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة غذائية جديدة، تهدف الى انقاص الوزن بشكل سريع. وقد سمعنا عنها كثيرا على الانترنت عموما وفي مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا. فما هي هذه الظاهرة؟ وهل سبق وتعرفتم الى أبعادها العلمية والصحية؟
الكيتو دايت، مصطلح شائع كثيرا في الوقت الأخير. يعتمد على نظام غذائي محدد وصارم، حيث يمتنع خلاله الانسان عن تناول أغذية محددة.
فلماذا الامتناع عن تناول أطعمة معينة؟ وهل هذا له فوائد أم سلبيات؟ وما أهمية هذه الحمية؟
في حلقة هذا الاسبوع من آلو دكتور، طرح الدكتور غيث الغفاري موضوع الكيتو دايت وفوائده ومضاره مع الدكتور محمد القريشي اختصاصي الصحة العامة.
لمن فاتته هذه الحلقة يمكن مشاهدتها كاملة من خلال النقر هنا.
تجدر الاشارة الى ان برنامج آلو دكتور يعرض كل يوم جمعة في تمام الساعة 6:15 مساء على شاشة السومرية.
فلماذا الامتناع عن تناول أطعمة معينة؟ وهل هذا له فوائد أم سلبيات؟ وما أهمية هذه الحمية؟
في حلقة هذا الاسبوع من آلو دكتور، طرح الدكتور غيث الغفاري موضوع الكيتو دايت وفوائده ومضاره مع الدكتور محمد القريشي اختصاصي الصحة العامة.
لمن فاتته هذه الحلقة يمكن مشاهدتها كاملة من خلال النقر هنا.
تجدر الاشارة الى ان برنامج آلو دكتور يعرض كل يوم جمعة في تمام الساعة 6:15 مساء على شاشة السومرية.
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