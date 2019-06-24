صعود أسعار النفط بفعل التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إثر استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على طهران.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا أو 1.27 بالمئة إلى 58.16 دولار للبرميل.
وكان وزير الخارجية الامريكية بومبيو قال إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على إيران يوم الاثنين بهدف زيادة تقليص الموارد التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها في المنطقة.
وصعدت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران الطائرة المسيرة التي قال الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي بينما قالت طهران إنها كانت فوق أراضيها.
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