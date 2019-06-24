صعود أسعار النفط بفعل التوترات في الشرق الأوسط

وفي الساعة 10 بتوقيت بغداد ارتفع خام القياس العالمي برنت 48 سنتا أو 0.76 بالمئة إلى 64.94 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا أو 1.27 بالمئة إلى 58.16 دولار للبرميل.

وكان وزير الخارجية الامريكية بومبيو قال إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على إيران يوم الاثنين بهدف زيادة تقليص الموارد التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها في المنطقة.



وصعدت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران الطائرة المسيرة التي قال الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي بينما قالت طهران إنها كانت فوق أراضيها.