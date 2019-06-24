حذر قائممقام قضاء سنجار التابع اداريا الى محافظة نينوى النائب السابق محما خليل، اليوم الاثنين، من جهات "اتت من خارج الحدود" تفرض قوانينها والاتاوات وتخلق الرعب وتمارس القتل والخطف في مدينة سنجار.
واضاف ان "المؤسف بالموضوع هو ان عمليات التحرير التي سيلت من اجلها دماء قدمتها القوات الأمنية والبيشمركة والحشد الشعبي، لم تستثمر لخدمة السنجاريين والعراقيين، لذا من واجبنا توجيه النداء للحكومة العراقية بضرورة إنقاذ ما تبقى من الأرض والشعب قبل ضياعه".
وتابع، ان "سنجار تعيش في الفترة الحالية وضع مأساوي خارج عن التاريخ والجغرافيا، ويوجد فيها حالة من اليأس والقنوط في نفسية كل مكوناتها نتيجة غياب القانون وهيبة الدولة، وعدم قيام الحكومة بواجباتها بتوفير الامن السلام والغذاء".
وافاد بأن "سنجار أصبحت منسية، وهي بحاجة الى جهد وطني ودعم من الحكومة الاتحادية والإقليم والتحالف الدولي، لانتشالها من الانحدار نحو الهاوية"، مشيرا الى ان "سنجار تستغيث منذ خمس سنوات، لكن لا حياة لمن تنادي".
وتطرق خليل الى، ان "المكون الايزيدي، كانت له صولات وجولات في تاريخ العراق، فهو من حافظ على وحدة العراق بالزمن العثماني وهو من كسر اتفاقية سايكس بيكو ورفض اقتطاع سنجار من العراق، وهو من فك الحصار عن الموصل، وغيرها من المواقف والمشاهد التاريخية، لذا من الواجب الانساني والتاريخي انقاذ هذا المكون المخلص ورد مواقفه التاريخية".
وذكر خليل، ان "سنجار تستحق الكثير، لانها قدمت دماء عزيزة من اهلها خدمة للوطن والمؤسسات الديمقراطية وساهمت بإنجاح العملية الانتخابية والدستور العراقي، موضحا، ان "سنجار كانت الحلقة الاقوى التي استهدفها الارهاب لمساهمة أهلها بالعملية الديمقراطية، وكانت الملاذ الأمن لكل ساسة العراق الذين لجئوا لها ".
كانت هذه تفاصيل خبر قائممقام سنجار: جهات خارجية تفرض الاتاوات وتخلق الرعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.