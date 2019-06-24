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اقتحم خنزير بري محطة مترو أنفاق في هونغ كونغ وأصاب امرأة بجراح مختلفة، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وهاجم الخنزير، الذي اندفع إلى صالة الانتظار في المحطة بسرعة هائلة، امرأة تبلغ من العمر 49 عاما. وتمكن عناصر الشرطة وموظفو المحطة من تخليص المرأة من براثن الخنزير، وإسعافها إلى المستشفى.
وحاصرت الشرطة الحيوان الشرس وطوقته بسور من الحواجز المتحركة لمنعه من مهاجمة ركاب المترو.
وتمكن ممثلو وزارة الزراعة ومحميات هونغ كونغ، الذين وصلوا بعد الحادث، من القبض على الخنزير البري، بعد حقنه بإبرة مهدئة، ونقلوه بعدها بقفص إلى إحدى المحميات.
يذكر أن الحيوان البري أصاب نفسه بجراح عديدة في أطرافه أثناء محاولاته الهرب من السور، الذي حاصره فيه عناصر الشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: حيوان مفترس يهاجم الركاب في محطة مترو ويسبب اصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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