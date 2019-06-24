وزير خارجية بريطانيا: لا يوجد أي طرف يريد الحرب مع إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جيرمي هنت وزير الخارجية البريطاني، الإثنين، أنه لا يوجد أي طرف يريد الحرب مع إيران.

ولكن أشار إلى أن بلاده تشعر بقلق بالغ من احتمال نشوب حرب عرضية غير مقصودة.

وقال هنت لراديو هيئة الاذاعة البريطانية: "نحن قلقون للغاية، لا نعتقد أن أي من الجانبين يريد حربا لكننا قلقون للغاية من أننا قد ندخل في حرب عرضية ونبذل قصارى جهدنا لمنع التصعيد".

وأضاف أن بريطانيا كانت على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن "الوضع الخطير للغاية في الخليج".