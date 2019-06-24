انت الان تتابع زلزال بقوة 7.3 درجات قبالة سواحل أندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل

ضرب زلزال عنيف بلغت قوّته 7,3 درجات قبالة السواحل الشرقية لأندونيسيا ظهر الإثنين، كما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، لكنّ مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ طمأن إلى عدم وجود خطر بحدوث أمواج مدّ عال من جرّائه.

وقال المعهد الأميركي إنّ الزلزال وقع في الساعة 11,53 بالتوقيت المحلي (2,53 ت غ) جنوب جزيرة أمبون وعلى عمق 218 كلم عن سطح البحر.

من جهته قال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ إنّ الزلزال لن يؤدّي إلى أمواج مدّ عال بالنظر إلى مركزه العميق جداً.

ووقع الزلزال بعيد ساعات قليلة على هزّة أرضية بقوّة 6,1 درجات ضربت بابوازيا الواقعة في أقصى شرق الأرخبيل الأندونيسي.

وبحسب المعهد الأميركي فإنّ مركز هذه الهزة يقع على عمق 24 كلم وعلى بعد 240 كلم غرب مدينة أبيبورا.

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ولم ترد في الحال أي تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء أي من الزلزالين.

وإندونيسيا هي من أكثر الدول المعرضة للكوارث الطبيعية في العالم، نظراً لوقوعها فوق منطقة حزام النار في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية التي يؤدّي احتكاكها الدائم ببعضها البعض إلى هزات أرضية وثوران براكين.

وفي أواخر العام 2004 ضرب زلزال بقوة 9,1 درجات تبعه تسوماني إقليم اتشيه في أقصى غرب إندونيسيا، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 170 ألف شخص.

وشهدت إندونيسيا في 2018 أكثر من 2500 كارثة طبيعية بين زلزال مدمّر وانزلاقات أرضية جارفة وانفجارات بركانية.