صحيفة تتحدث عن مثيري البلبلة في أثيوبيا والقرن الأفريقي

أكدت صحيفة خليجية، أن مسيرة عمل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد منذ وصوله إلى السلطة في العام 2018، كفيلة بالإشارة إلى نوعية ومرجعية الأشخاص ممن فشلوا أمس في محاولتهم الانقلابية على السلطة، بإسالة الدماء، طمعاً منهم في العودة إلى حكم الأباطرة السابق الذي لم تعرف البلاد غيره.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "إلى أنه خلال وقت قصير في الحكم، تمكن آبي أحمد من تنفيذ سلسلة إصلاحات اقتصادية أخرجت البلاد من عنق الزجاجة، وأطلق مرحلة من التصالح الشعبي، محققاً انفراجة في حقوق الإنسان الإثيوبي الذي عانى جراء ما ارتكبته السلطات الديكتاتورية المحركة لمحاولة الانقلاب الفاشلة، والأهم توصله لاتفاق سلام تاريخي مع الجارة إريتريا.

وذكرت أنه ليس مصادفة قيام هؤلاء وغيرهم من القتلة بمحاولات لضرب الاستقرار في إثيوبيا، عشية نجاح الجهود التي قادتها البلاد، وآبي أحمد لتقريب وجهات نظر الفرقاء السودانيين، والاتفاق على تشكيلة المجلس السيادي الذي يضع الخرطوم في مسارها السياسي الصحيح، فكل مبادرة سلام تشكل فشلاً لظلامية الدمويين ومخططاتهم في المنطقة الأفريقية.

وقالت في ختام افتتاحيتها إن مثيري البلبلة والباحثين عن تعميق حالات التناحر، هم أنفسهم، يتنقلون بين المنطقة العربية والقرن الأفريقي، عبر دعم أدواتهم الرافضة لجميع أشكال الإصلاح والسلام والأمن والاستقرار، على أن محاولتهم هذه المرة أفشلها توق الشعب الإثيوبي نحو الحياة، وإلى من يقودهم للمستقبل، ولا يعيدهم للوراء.