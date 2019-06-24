مقتل 11 عسكرياً تشادياً على الأقلّ في هجوم لبوكو حرام

قتل 11 عسكرياً تشادياً على الأقلّ في كمين نصبه لهم مسلّحون من جماعة بوكو حرام الجهادية في بلدة بمنطقة بحيرة تشاد في غرب البلاد الجمعة، وفق ما أفادت السلطات المحلية مساء الأحد.

وقال مسؤول في السلطة المحلية لوكالة فرانس برس، إنّ "الجيش التشادي خسر 11 رجلاً بينهم ثلاثة ضباط (...) كما أصيب ستة عسكريين آخرين بجروح".

وأضاف أنّه في صفوف المهاجمين "قتل 26 عنصراً من بوكو حرام" خلال تصدّي الجيش لهم.

وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق بسقوط "ثمانية قتلى هم سبعة عسكريين وأحد حراس زعيم محلي".

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وبحسب مصدر أمني آخر فقد تعرض عناصر الجيش "لكمين في مكان غير بعيد من نغوبوا في منطقة بحيرة تشاد".

وتشهد منطقة بحيرة تشاد تجدّداً لهجمات الجماعة الجهادية النيجيرية منذ يونيو 2018. وسجّلت مذاك تسعة هجمات لبوكو حرام في الأراضي التشادية.

وفي نهاية مارس، قتل 23 جندياً تشادياً في هجوم على قاعدة متقدّمة على الضفة الشمالية الشرقية للبحيرة.