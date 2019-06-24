زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب غرب إيران

ضربت ​هزة أرضية​ بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة قصر شيرين التابعة لمحافظة ​كرمانشاه​ غرب ​ايران​. ونقلت وكالة انباء فارس الايرانية عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت على بعد 10 كم من قصر شيرين و20 كم من سربل ذهاب و26 كم من خانقين العراقية.

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