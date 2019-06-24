وول ستريت جورنال: ترامب أكد لمقربين منه بأنه لا يريد مزيدا من الحروب

أفادت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" بأن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ وصف محاولة مستشارين رفيعين له دفعه نحو الحرب مع ​إيران​ بالأمر المقرف"، مشيرةً إلى أن "ترامب أكد لمقربين منه بأنه لا يريد مزيدا من الحروب".

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