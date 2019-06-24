تلغراف:خطة جاريد كوشنر للسلام في الشرق الأوسط انهارت قبل أن تبدأ

رأت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية ان "خطة مستشار الرئيس الأميركي ومبعوثه الى ​الشرق الأوسط​ جاريد كوشنير ​جاريد كوشنر​، للسلام في الشرق الأوسط انهارت قبل أن تبدأ، لافتة إلى ان "مؤتمر ​البحرين​ سيفتتح بعرض شريط فيديو بعنوان "تخيل منطقة الشرق الأوسط مزدهرة"، بهدف إقناع الجمهور بخطة جاريد كوشنر التي طال انتظارها ولكن المشكلة هي أن المؤتمر لن يحضره الفلسطينيون ولا الإسرائيليون وهما طرفا النزاع الذي صممت الخطة لحله".

واعتبرت ان "جهود السلام الأميركية بدأت تنهار قبل أن تبدأ، فلم يعد يثق في إمكانية نجاحها إلا قليل من الناس".

وبينت استطلاعات الرأي أن 80 في المئة من الفلسطينيين يؤيدون السلطة في رفض خطة السلام الأميركية دون أن يروها، فهم يعتقدون مسبقا أنها في صالح إسرائيل مهما كانت تفاصيلها.

وحتى إن استجابت الخطة لمطالبهم فإن الأغلبية يرون أنه ينبغي رفضها لاعتقادهم أن شيئا يُمنح للفلسطينيين من قبل إدارة ​ترامب​ لابد أن فيه خدعة.