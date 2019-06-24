خارجية الإمارات: وزير الدولة للشؤون المالية سيقود الوفد إلى مؤتمر البحرين

كشفت ​وزارة الخارجية​ ​الإمارات​ية عن "مستوى تمثيلها في اجتماع ​البحرين​ الذي تقوده ​الولايات المتحدة​ في إطار خطتها الاقتصادية للسلام في ​الشرق الأوسط​"، مشيرةً إلى أن "وزير ​الدولة​ للشؤون المالية عبيد الطاير سيقود الوفد".

وكانت الإمارات وعدد من ​الدول العربية​ قد أعلنت في وقت سابق مشاركتها في مؤتمر ​المنامة​ الاقتصادي.