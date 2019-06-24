كشفت وزارة الخارجية الإماراتية عن "مستوى تمثيلها في اجتماع البحرين الذي تقوده الولايات المتحدة في إطار خطتها الاقتصادية للسلام في الشرق الأوسط"، مشيرةً إلى أن "وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير سيقود الوفد".
وكانت الإمارات وعدد من الدول العربية قد أعلنت في وقت سابق مشاركتها في مؤتمر المنامة الاقتصادي.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الإمارات: وزير الدولة للشؤون المالية سيقود الوفد إلى مؤتمر البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.