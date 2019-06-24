خارجية ايران: نرحب بكل جهود خفض التوتر بالمنطقة ومستعدون للحوار مع دول الجوار

لفتت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ إلى "اننا نرحب بكل جهود خفض التوتر في المنطقة ونرحب بالحوار مع دول الجوار ومستعدون لذلك"، مؤكدةً أن "قدراتنا الدفاعية الالكترونية عالية جدتً والهجمات الاميركية لني يكون لها أثر".

وفي بيان لها، اعتبتر الخارجية الايرانية أن "ما يطلبه الاوروبيون منا غير مقبول كعدم الخروج من الاتفاق النووي أو عدم تقليص التزاماتنا"، مؤكدةً أنه "لا يمكن لاحد أن يدعي أن ايران نقضت الاتفاق النووي والوكالة الدولة للطاقة الذرية تثبت ذلك".

وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت بأنّ الولايات المتحدة شنّت هذا الأسبوع هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة حاسوبية إيرانية تستخدم لإطلاق الصواريخ، وشبكة تجسّس إيرانية، وذلك بعد إسقاط الجمهورية الإسلامية طائرة استطلاع أميركية بدون طيار.

وأضافت ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عدل في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران ردّاً على إسقاطها الطائرة الأميركية المسيّرة أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز، أذن سراً للقيادة السيبرانية الأميركية بشنّ هجمات إلكترونية انتقامية ضدّ طهران.