مقتل 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين في فيضانات جنوب غربي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة قويتشو جنوب غربي ​الصين​، مقتل 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين بسبب ال​فيضانات​ العارمة الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المقاطعة منذ أيام.

وذكرت سلطات المقاطعة أن الأمطار الغزيرة التي بدأت يوم الجمعة الماضي تسببت في فيضانات في17 محافظة بالمقاطعة، ما أثر على أكثر من 455 ألف شخص.

وأضافت السلطات أن الفيضانات أتلفت 11500 هكتار من المحاصيل، وتسببت في انهيار 12 منزلا، فيما تقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة بـ 113 مليون دولار.