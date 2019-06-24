وصول وزير الخارجية الأميركي إلى السعودية لبحث الملف الإيراني

وصل وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ إلى ​السعودية​ لبحث الملف ال​إيران​ي.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن أنه "سيتوجه إلى السعودية و​الإمارات العربية المتحدة​ لإجراء محادثات". وكرر عرضه للتفاوض مع إيران "دون شروط مسبقة" لخفض التوتر بالمنطقة.

وأكد بومبيو قبل صعوده الطائرة "أننا مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة. هم يعرفون أين يجدوننا"، مشيراً الى "انني واثق من أنه في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات".