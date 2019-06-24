جورج عون: الحدت مثال للعيش المشترك ومسلمو الحدت يؤيدوننا في قرارنا

أكّد رئيس بلدية الحدت، جورج عون، "ان الحدت نموذج وصورة مصغرة عن لبنان ونفتخر بقرارنا منع البيع والتأجير في الحدت لغير المسيحيين،" مشددا على ان "المسلمين في الحدت يؤيدون قرارنا هذا وليس فقط المسيحيين،" ولافتا الى ان "ما حصل على واقع التواصل الاجتماعي مجرد همروجة".
ولفت جورج عون في حديث اذاعي الى "ان نحن مثال للعيش المشترك، وانا كرئيس بلدية حصلت على وكالتي من الناخبين الذين أوصلوني الى رئاسة البلدية، ولذلك أحافظ على مصالحهم، هم وحدهم"، موضحا ان "الوطن بحاجة للتعايش والتغيير الديمغرافي يضر بالوطن وادعو القرى الشيعية والسنية كما الدرزية الى الحفاظ على التنوع وعدم السماح بالتغير الديموغرافي فيها،" لافتا الى ان "من يطبق العيش المشترك ويحافظ على التنوع لا يتهم بالطائفية،" وكشف ان "قرارنا مستمرون فيه ولدينا تأييد عام حدتي ووطني".
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