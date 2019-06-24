سبعة رداً على كوشنير: جنسيتنا ليست للبيع ولا لصفقة القرن

أكد حزب سبعة "رفض أي متاجرة بموضوع ​التوطين​"، محذرا السلطات ال​لبنان​ية من أي تأخير في إصدار موقف وطني جامعٍ موحّد رافض لأي عرض بمقابل التوطين، احتراماً للدستور اللبناني أولاً وحفاظاً على الكرامة الوطنية والسيادة والأمن القومي اللبناني ثانياً وضد إشراك لبنان في أي استثمار يأتي على حساب حقوق ​اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة.

وأضاف ردا على كلام مستشار الرئيس الأميركي ومبعوثه الى الشرق الأوسط جاريد كوشنير "بالرغم من أن السلطات اللبنانية أوصلتنا إلى أسوء الأوضاع المالية ووضعتنا في موقع ضعف من الناحية المادية، نؤكد أن الجنسية اللبنانية ليست للبيع بالجملة أو بالمفرق".