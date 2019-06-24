أكد حزب سبعة "رفض أي متاجرة بموضوع التوطين"، محذرا السلطات اللبنانية من أي تأخير في إصدار موقف وطني جامعٍ موحّد رافض لأي عرض بمقابل التوطين، احتراماً للدستور اللبناني أولاً وحفاظاً على الكرامة الوطنية والسيادة والأمن القومي اللبناني ثانياً وضد إشراك لبنان في أي استثمار يأتي على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة.
وأضاف ردا على كلام مستشار الرئيس الأميركي ومبعوثه الى الشرق الأوسط جاريد كوشنير "بالرغم من أن السلطات اللبنانية أوصلتنا إلى أسوء الأوضاع المالية ووضعتنا في موقع ضعف من الناحية المادية، نؤكد أن الجنسية اللبنانية ليست للبيع بالجملة أو بالمفرق".
كانت هذه تفاصيل خبر سبعة رداً على كوشنير: جنسيتنا ليست للبيع ولا لصفقة القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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