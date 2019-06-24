علق النائب ​جميل السيد​ على كلام مستشار الرئيس الأميركي ومبعوثه الى ​الشرق الأوسط​ جاريد كوشنير عن ان خطة الرئيس ​دونالد ترامب​ تشمل إستثمارات ب50 مليار ​دولار​ للفلسطينيين ومصر والأردن​ و​لبنان​، قائلا: "قلتُ سابقاً ب​مجلس النواب​ عن الديون أنّه سيأتي يوم تقول لنا أميركا: "إقبلوا ​التوطين​ مقابل ديونكم أو سنعلن إفلاسكم"، فأجابني رئيس ​الحكومة​ سعد ​الحريري​:مش صحيح"، سائلا الحريري "شو رأي دولتك بكلام كوشنير اليوم؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد للحريري: شو رأي دولتك بكلام كوشنير اليوم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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