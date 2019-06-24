عبدالله: لإعادة نسج نوع من التواصل الدائم بين تيار المستقبل والاشتراكي

دعا عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​، الى "إعادة نسج نوع من التواصل الدائم بين ​تيار المستقبل​ والاشتراكي"، مشيرا في حديث اذاعي الى "ان يجب الا تخرج الامور الى هكذا مستوى في التخاطب"، وكشف ان "العمل جار على حل الامور العالقة بين الفريقين."

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