قوى الأمن:توقيف أحد ابرز مروجي المخدرات الملقب بـ"ابليس" في الرميلة

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه "ضمن إطار مكافحة ​تجارة المخدرات​ وترويجها على جميع الأراضي اللبنانية. وبعد توافر معلومات لدى مكتب ​مكافحة الإرهاب​ والجرائم الهامة في ​بيروت​ و​جبل لبنان​ حول مكان تواجد أحد ابرز المروجين في محلّة ​الرميلة​ _ ​الشوف​، والمعروف بـ"ابليس".

بتاريخ 22/6/2019، ومن خلال التنسيق بين المكتب والمجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​، قامت قوة من هذه الأخيرة بنصب كمين محكم في المحلّة المذكورة، أدّى الى توقيف المشتبه به، إضافةً إلى توقيف مروجّ آخر، أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن ​سيارة​ نوع "​تويوتا​ أفانزا" تحمل لوحة عمومية، وهما: - م. ح. (مواليد عام ١٩٨٩، فلسطيني) ملقب "إبليس" - خ. ح. (مواليد عام ١٩٨٥، سوري) ملقب "روني" وضبطت معهما/١٦٠/ كيسا تحتوي على كوكايين وباز كوكايين وكوكايين نت، وكيساً صغيراً يحتوي على حبوب مخدّرة، ومسدسَين حربيَين وذخائر ومماشط عائدة لهما. كما اوقف المدعو: - م. م. (مواليد عام ١٩٨٨، لبناني)، أثناء شرائه المخدرات منهما".