قوى الأمن:توقيف أحد ابرز مروجي المخدرات الملقب بـ"ابليس" في الرميلة

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "ضمن إطار مكافحة تجارة المخدرات وترويجها على جميع الأراضي اللبنانية. وبعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان حول مكان تواجد أحد ابرز المروجين في محلّة الرميلة _ الشوف، والمعروف بـ"ابليس".
بتاريخ 22/6/2019، ومن خلال التنسيق بين المكتب والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، قامت قوة من هذه الأخيرة بنصب كمين محكم في المحلّة المذكورة، أدّى الى توقيف المشتبه به، إضافةً إلى توقيف مروجّ آخر، أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "تويوتا أفانزا" تحمل لوحة عمومية، وهما: - م. ح. (مواليد عام ١٩٨٩، فلسطيني) ملقب "إبليس" - خ. ح. (مواليد عام ١٩٨٥، سوري) ملقب "روني" وضبطت معهما/١٦٠/ كيسا تحتوي على كوكايين وباز كوكايين وكوكايين نت، وكيساً صغيراً يحتوي على حبوب مخدّرة، ومسدسَين حربيَين وذخائر ومماشط عائدة لهما. كما اوقف المدعو: - م. م. (مواليد عام ١٩٨٨، لبناني)، أثناء شرائه المخدرات منهما".
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