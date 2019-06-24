كيم يعلن أنه تلقى رسالة من ترامب "مضمونها ممتاز"

دبي - بواسطة محمد فارس © وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية صورة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في 23 حزيران/يونيو 2019 يظهر فيها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يقرأ رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

تلقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون رسالة شخصية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب على إثرها عن "ارتياحه" لـ"مضمونها الممتاز"، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد، في حين أن المفاوضات بين البلدين لا تزال متعثرة. صورة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في 21 حزيران/يونيو 2019 غداة اجتماع الزعيم كيم جونغ أون (يمين) بالرئيس الصيني شي جينبينغ في بيونغ يانغ

وقالت الوكالة إنّ كيم و"بعد أن قرأ الرسالة (...) قال بارتياح إنّ مضمونها ممتاز"، مشيرةً إلى أنّ الزعيم الكوري الشمالي "سيدرس بعناية محتواها المهم، تعبيراً عن تقديره لقدرة الرئيس ترامب على الحكم السياسي وشجاعته الاستثنائية". © سول لوب قمة هانوي بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون 27 شباط/فبراير 2019

ونشرت صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية على صفحتها الأولى صورة يظهر فيها كيم في مكتبه يقرأ الرسالة.

ولم تعط الوكالة مزيداً من التفاصيل حول محتوى الرسالة. ورفض البيت الأبيض تأكيد توجيه ترامب رسالة إلى نظيره الكوري الشمالي، لكن الرئاسة الكورية الجنوبية قالت إنها على علم بها.

وأشارت الرئاسة إلى أن سيول "تعتبر ذلك أمراً إيجابياً، طالما أن الحوار بين الشمال والولايات المتحدة لا يزال يمضي قدماً عبر تبادل الرسائل على أعلى مستوى".

وفي 11 حزيران/يونيو، أعلن ترامب أنه تلقى رسالة "رائعة" من كيم مضيفاً أنه لا يزال يثق بالزعيم الكوري الشمالي رغم عدم إحراز تقدم ملموس في مسألة نزع الأسلحة النووية.

- "الصين تملك المفتاح" -

واستقبل كيم الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس والجمعة في زيارة دولة. ولا تزال بكين، التي تطبق العقوبات الدولية على الشمال، الحلبف المهمّ الوحيد لبيونغ يانع. وفي هذه المناسبة، أكد شي لكيم أنه "يثمن بشكل إيجابي" جهود كوريا الشمالية لـ"الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والتشجيع على نزع الأسلحة النووية فيها".

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وأوضح الأستاذ في جامعة دونغوك في سيول كوه يو-هوان أن "الصين تملك مفتاح ما ترغب به كوريا الشمالية أكثر من أي شيء آخر: ضمانات أمنية ونمو اقتصادي". وأضاف "بعد أن حصل من الصين على وعد بمساعدته بشكل نشط في هذين المجالين، يمدّ كيم يده إلى الولايات المتحدة".

ويُفترض أن يلتقي شي وترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في أواخر الشهر الجاري. ويعتقد محللون أن الرئيس الصيني سيستخدم زيارته إلى بيونغ يانغ ليثبت لنظيره الأميركي مدى تأثيره على كيم.

وتراجعت حدة التوتر بين كوريا الشمالية وسائر دول العالم إلى حدّ كبير العام الماضي، بعد أن بلغت ذروتها في السنوات السابقة إثر قيام نظام بيونغ يانغ بتجارب نووية وصاروخية.

وظهر الانفراج عام 2018 عبر القمة التاريخية التي عقدها كيم وترامب في سنغافورة.

إلا أن قمة ثانية بين الرجلين عُقدت في شباط/فبراير، لم تعطِ أية نتيجة. وتطلب واشنطن نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية قبل رفع العقوبات الدولية عنها، الأمر الذي ترفضه بيونغ يانغ. وفي أيار/مايو، أثارت كوريا الشمالية التوتر مجدداً بعد إطلاقها صواريخ قصيرة المدى للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

واعتبر الأستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول يانغ مو-جين، أن التبادل الجديد للرسائل "مهمّ جداً". وتابع "الدبلوماسية عبر الرسائل تُظهر أنهما يتواصلان رغم توقف المفاوضات".

وسبق أن تبادل كيم وترامب رسائل مرات عدة. وقبل شهر من انعقاد قمة سنغافورة، كتب ترامب لكيم رسالة لإلغاء القمة ثمّ أكد انعقادها بعد استقبال البيت الأبيض مساعد كيم الجنرال كيم يونغ شول الذي حمل رسالة شخصية من الزعيم الكوري الشمالي.

وفي أيلول/سبتمبر 2018، أعلنت واشنطن أن ترامب تلقى رسالة "ودية جدا" و"ايجابية جداً" من كيم يتمنى فيها عقد "لقاء جديد" مع الرئيس الأميركي.