شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انهيار الاقتصاد القطرى وشركات "الحمدين" تسقط فى الهاوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة "مباشر قطر"، أن الإحصاءات والتقديرات تشير كل يوم إلى خسائر النظام القطرى الاقتصادية، والتى أثرت بشكل كبير على المواطن القطرى وعلى أوضاعه الاقتصادية.
وأضافت قناه "مباشر قطر"، أن ضربة جديدة تعرض لها الاقتصاد القطرى، حيث انخفضت أرباح شركة ودام الغذائية فى الربع الأول من العام الجارى، بنسبة 3% على أساس سنوى إلى نحو 25.9 مليون ريال.
وأوضحت القناة أنه تسبب ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 6% إلى 221 مليون ريال، وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 6.1%، إلى نحو 14 مليون ريال، فى خسائر فادحة للشركة القطرية، فيما أظهرت البيانات المالية للشركة بنهاية الربع الأول من عام 2019، انخفاض العائد على سهم الشركة إلى 1.44 ريال، مقابل 1.48 ريال فى الربع المناظر من عام 2018.
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