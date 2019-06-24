شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى مكافحة الإرهاب: قطر تدعم كل اللجان الإلكترونية التابعة للإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولى، إن قطر تقود حملات إعلامية لدعم جماعات الإرهاب وعلى رأسها جماعة الإخوان خارجيا، فى محاولة منهم للتأثير على الدول وإحداث حالة من الفتن فى المجتمعات المستقرة، لافتا أن قطر توفر كافة الملاذات لهذه الجماعة، بالإضافة إلى دعم الأبواق الإعلامية والصحفية فى الخارج لإحداث حالة من الفتنة فى مصر.

وأضاف الخبير فى مكافحة الإرهاب الدولى فى تصريح له، أن قطر تدعم كل اللجان الإلكترونية التابعة للإخوان لنشر الأكاذيب والادعاءات عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لإثارة الرأى العام المصرى، إضافة إلى استضافة قيادات التنظيم عبر القنوات التى تبث فى الدوحة وغيرها.

وتابع يعقوب، أن الفترة الحالية تحتاج إلى توعية لكل المواطنين ومواجهة الأكاذيب التى تروجها هذه الجماعة عبر وسائل متنوعة، لافتا أن هناك جهودا تقوم بها الحكومة بذلك لتوضيح كافة الحقائق للمواطن.

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