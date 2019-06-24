“فيف برو” تطالب مسؤولي “الكاف” بتوقيف مباريات “الكان” 4 مرات

طالبت “فيف برو” بتوقيف مباريات النسخة الجارية لنهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تحتضنها مصر أربع مرات خلال كل مباراة نتيجة الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، خاصة المباريات التي تدور رحاها بداية من الثالثة والنصف.

وقالت “فيف برو” في بلاغ لها “ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال فترة إجراء المباريات السبعة المبرمجة انطلاقا من الثالثة والنصف لا يخدم اللاعبين ونحن منشغلون حيال هذا الأمر”.

وتابع البلاغ “احتجت بعض المنتخبات من الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، التي بلغت 40 درجة، وعليه نطالب بتوقيف المباريات أربع مرات خلال كل مواجهة مرتين خلال كل شوط”.

وختم البلاغ “إذا كانت اللجنة المنظمة مطالبة بتطبيق دفتر التحملات الخاص بحقوق النقل التلفزي فصحة اللاعبين وسلامتهم يجب أن تكون أولوية”.