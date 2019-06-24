التوتر الإيراني الأميركي يرفع أسعار النفط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، متأثرة بالتوترات الإيرانية الأميركية، بعد العقوبات "الكبرى" التي لوّح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بفرضها على طهران.

دوبحلول الساعة 05:25 صباحا، ارتفع خام القياس العالمي برنت 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 65.45 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 57.80 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران لطائرة أميركية مسيرة. وقال أمس الأحد إنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران.

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لكن بومبيو قال أيضا إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على إيران اليوم، بهدف زيادة تقليص الموارد التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها في المنطقة.

وقال كبير محللي السوق في "أواندا" ، إدوارد مويا: "يجب أن تدعم الخلافات في الشرق الأوسط أسعار النفط في مطلع الأسبوع إذ تنتظر أسواق النفط رؤية رد إيران على التهديد بفرض عقوبات إضافية".

وصعدت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران الطائرة المسيرة التي زعمت الولايات المتحدة أنها كانت في المجال الجوي الدولي بينما قالت طهران إنها كانت فوق أراضيها.