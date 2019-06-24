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خضيرة يقترب من الرحيل عن يوفنتوس

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، سامي خضيرة، اقترب من الرحيل عن فريقه ويبدو ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الوشيكة.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن بشكتاش التركي يسعى للحصول على خدمات خضيرة، بدءًا من الموسم المقبل.

ويرتبط خضيرة بعقد مع يوفنتوس يستمر حتى 2021، إلا أن تعاقد السيدة العجوز مع آرون رامسي لاعب آرسنال، واقترابه من أدريان رابيو لاعب سان جيرمان، سيعجل برحيل نجم السابق.

وغاب خضيرة عن العديد من مباريات يوفنتوس هذا الموسم بسبب إصاباته المتكررة، في ظل تقاضيه 6 ملايين يورو في الموسم، وهو رقم يُثقّل خزينة النادي.

وشارك خضيرة في 17 مباراة فقط خلال الموسم الماضي مع اليوفي، بمختلف المسابقات، من بينها 10 لقاءات في الدوري، و4 في ، إلى جانب مباراتين في كأس إيطاليا، ولقاء السوبر المحلي، وسجل هدفين.

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