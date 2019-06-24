كوبا أميركا: الأرجنتين تهزم قطر بهدفين نظيفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق منتخب الأرجنتين الفوز على نظيره منتخب قطر بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة كوبا أميركا.

وأحرز هدفا المنتخب الأرجنتيني كل من اللاعبين لاوتارو مارتينيز وسيرجيو أغويرو.

وبهذا الفوز أنهى منتخب الأرجنتين دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، في حين تجمد رصيد منتخب قطر عند نقطة واحدة وهو يتذيل ترتيب المجموعة.

مجريات المباراة:

بدأ المنتخب الأرجنتيني المباراة مهاجما، فتبادل ميسي الكرة مع لو سيلسو قبل أن يسدد من بعد 20 يارده فوق المرمى بالدقيقة الثانية.

واستغل مارتينيز خطأ في التمريرة من الراوي، ليستلم الكرة ويودعها الشباك في الدقيقة الرابعة، ووجّه أغويرو كرة نحو القائم البعيد إلى لو سيلسو الذي تابعها دون تركيز فوق المرمى في الدقيقة 13.

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وتحولت تسديدة لو سيلسو من رأس مدافع قطري إلى ركنية لم تثمر في الدقيقة 15، وهددت قطر مرمى الأرجنتين للمرة الأولى في الدقيقة 19، عندما أثمرت لعبة مشترك عن وصول الكرة داخل منطقة الجزاء إلى المعز الذي ذهبت محاولته بين يدي الحارس فرانكو أرماني.

وأهدر المنتخب الأرجنتيني فرصة خطيرة في الدقيقة 22، عندما وضع ميسي الكرة أمام أغويرو في موقف مناسب للتسجيل، لكن محاولة الأخير مرت بجانب المرمى، ومرت الدقائق التالية هادئة قبل أن يفشل حارس قطر سعد الشيب في السيطرة على رأسية مارتينيز، لكن أغويرو أخفق في متابعة الكرة داخل الشباك بالدقيقة 39.

وفشل عبد العزيز حاتم في السيطرة على تمريرة المعز داخل منطق الجزاء في الدقيقة 40، ولاحت أخطر فرص قطر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عندما نفذ الراوي ركلة حرة بيمناه اصطدمت بالقائم.

بحث المنتخب الأرجنتيني عن هدف ثان في بداية الشوط الثاني، وأجرى تبديلا مبكرا بإشراك ماركوس أكونا مكان المخيب لو سيلسو، وتألق الحارس الشيب في إبعاد محاولة أغويرو من بعد 6 ياردات في الدقيقة 61، وتلقى أغويرو الكرة على مشارف منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن الشيب وقف له بالمرصاد مجددا في الدقيقة 66.

وسنحت فرصة خطيرة لقطر في الدقيقة 70، عندما وصلت كرة مقطوعة إلى عفيف الذي سدد برعونة بجانب المرمى، وبعدها بـ3 دقائق، أضاع ميسي غرابة فرصة سانحة للتسجيل عندما قابل تمريرة مارتينيز أمام المرمى بلمسة ساذجة بعيدة للغاية الشباك.

وأجهز أغويرو على أحلام المنتخب القطري، عندما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 82، بعدما تلقى تمريرة من البديل باولو ديبالا وتقدم بالكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها نحو القائم البعيد للمرمى القطري.