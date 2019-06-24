اعتقال 16 فلسطينيا بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 16 فلسطينيا خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 16 فلسطينيا بالضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجيش الاحتلال.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الصحافي عامر أبو اهليل، عقب اقتحام منزله وتفتيشه في مدينة دورا بالخليل، ونقلته إلى جهة مجهولة، علما أنه أسير محرر من سجون الاحتلال.

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بينما في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء أبو يابس، عقب اقتحام منزله في مخيم الدهيشة، والشاب يوسف كوازبة من مدينة بيت لحم.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين أحمد الواوي، ومحمد الفقيه، خلال اقتحامها حي الطيرة في مدينة رام الله، كما اعتقلت المواطن عاصم عمر، بعد أن داهمت منزله في قرية قراوة بني زيد شمال المدينة.