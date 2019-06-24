مدرب يوفنتوس يستهدف ضم حارس جديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب يوفنتوس الجديد، ماوريسيو ساري، يخطط لجلب حارس مرمى جديد للفريق، تحسبا لرحيل حارسه ماتيا بيرين خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ساري يفكر في ضم الإسباني بيبي رينا، حارس ميلان، والذي يجلس بديلًا لجيانلويجي دوناروما.

ويخشى ساري إصرار بيرين على الرحيل، بسبب رغبته في المشاركة في عدد أكبر من المباريات، وهو ما يصعب إيجاده في يوفنتوس، في ظل الاعتماد على الحارس البولندي تشيزني.

واستقر ساري على بيبي رينا ليكون بديلًا لبيرين حال رحيله هذا الصيف، حيث سبق وأن قام بتدريبه في نابولي، ويوجد بينهما ثقة كبيرة.

وتولى ساري تدريب يوفنتوس بشكل رسمي هذا الشهر، بعد رحيله عن تشيلسي، ليخلف ماكس أليغري، الذي استمر في قيادة البيانكونيري 5 مواسم متتالية.