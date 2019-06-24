وزير إيراني: الهجمات الإلكترونية الأميركية لم تكن ناجحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري، اليوم الاثنين، أن الهجمات الإلكترونية الأميركية على أهداف إيرانية لم تكن ناجحة.

وقال الوزير آذري في تغريدة على تويتر "إنهم يحاولون بقوة، لكنهم لم ينفذوا أي هجوم ناجح". وأضاف أنه "سألت وسائل الإعلام عما إذا كانت الهجمات الإلكترونية المزعومة ضد إيران صحيحة... نواجه الإرهاب الإلكتروني منذ فترة طويلة... في العام الماضي حيدنا 33 مليون هجوم".

وحسب وسائل إعلام أميركية، كانت غاية الهجمات الإلكترونية، يوم الخميس الماضي، مهاجمة مجموعة استخبارات إيرانية، يعتقد الأميركيون أنها مسؤولة عن الهجمات ضد السفن وناقلات النفط في الخليج، مؤخرا. واستهدف هذا الهجوم الحواسيب والشبكة التي تستخدمها هذه المجموعة الإيرانية. كذلك استهدف هجوم السايبر حواسيب تسيطر على إطلاق الصواريخ الإيرانية.

ووفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية الأميركية، فإن إدارة ترامب شبنت خلال السنتين الأوليين لولايتها هجمات سايبر أكثر من الهجمات التي شنتها إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، خلال سنوات ولايته الثماني.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب إسقاط طائرة أميركية بدون طيار، دخلت المجال الجوي الإيراني، ومهاجمة ناقلات نفط في الخليج، الأسبوع الماضي. وكان ترامب صادق على هجوم جوي ضد مواقع في إيران، لكنه تراجع عن ذلك قبيل بدء الهجوم بوقت قصير جدا.