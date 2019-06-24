صحيفة: إيران تعاني وتكابر وهي تلمس بشكل مباشر الاستياء العالمي

قالت صحيفة خليجية، إن أغلب المجتمع الدولي يحذر إيران من مغبة الجنون، مؤكداً أن تهديداتها تارة بإغلاق مضيق هرمز، وتارة بمواصلة التخصيب النووي، ما هي إلا دليل على أزمة النظام الذي يعاني على الصعد كافة، بما في ذلك الغضب الشعبي العارم والغليان الذي يمكن أن ينفجر في أي لحظة وعندها ستكون نهاية "نظام الملالي"، لأن الأصوات الصادرة عن النظام الإيراني لن يسمح لها بأن تتم ترجمتها على أرض الواقع، فأي عمل يمكن أن يقدم عليه سوف يعد تعدياً تاماً على الأمن والاستقرار الدوليين، والمصالح الاستراتيجية للمنطقة والعالم برمته.

ولفتت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الاثنين "إلى أن إنذار واشنطن الذي صدر بعد الاعتداء على الطائرة الأمريكية المسيرة فوق المياه الدولية، حمل أيضاً رسالة واضحة لا لبس فيها، وأتى تأكيد جون بولتون مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض حيث حذر طهران من إساءة تفسير قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الضربة الانتقامية على إيران، وذلك غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في حال اتخذ قرار الحرب فهذا معناه محو إيران.. وهو تصريح واضح ولا يحتاج لتفسير، فالولايات المتحدة التي تحظى بدعم عالمي واسع في جهودها لإنهاء الخطر الإيراني والسياسة العبثية العدوانية التي تستهدف المنطقة الأهم في العالم ومصالح المجتمع الدولي فيها.

وأضافت أن إيران لا شك تعرف تماماً أن أي مواجهة عسكرية مع المجتمع الدولي عامة والولايات المتحدة خاصة تعني هزيمتها وإنهاء جموحها الإرهابي الوحشي المتواصل منذ 4 عقود، ونظامها يتخبط اليوم بين العقوبات التي تؤتي ثمارها ونتائجها المطلوبة في شل قدرته على تمويل عشرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية في عدة دول، وبين الداخل الذي يغلي جراء سياسات فظيعة لم ينب الشعب الإيراني منها إلا المعاناة وقسوة العيش وافتقاد أبسط أنواع الحياة الضرورية، يضاف إليها عزلة متزايدة لم ولن يخفف منها بعض الأصوات النشاز، ولا التباكي الإيراني لدى بعض الدول الأوروبية التي لن تكون قادرة بدورها على مخالفة التوجه العالمي الذي سئم إيران وسياستها ومخاطرها، وإن كان واجباً عليها أن تكون مواقفها أكثر فاعلية وجدية وهي التي اكتوت بإرهاب إيران وكشفت عدة عمليات كانت جميع الأدلة فيها تؤكد مسؤولية السلطات في إيران.

وخلصت "الوطن" في ختام افتتاحيتها إلى أن إيران في الزاوية تعاني وتكابر، وهي تلمس بشكل مباشر الاستياء العالمي والعزلة التي باتت عليها، أما تعويلها على المرتزقة الذين جندتهم في عدد من الدول فلا محل له حيث سيختفون وينتهون بعد أن يجف تماماً التمويل الذي كانوا يقبضونه جراء عمالتهم وارتزاقهم وضلوعهم في مخططاتها التي تعمل عليها.